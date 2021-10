PLANTATION MICRO-FORÊT À LA MÉNITRÉ La Ménitré, 20 novembre 2021, La Ménitré.

La Ménitré Maine-et-Loire La Ménitré Maine-et-Loire Pays de la Loire

Bref descriptif : Plantation citoyenne de 600 arbres, bienvenus aux volontaires, espèces choisies locales et résistantes aux changements climatiques. Animation musicale des « Brother Kawa », restauration sur place possible ! On compte sur vous !

Rendez-vous derrière la mairie entre Rue du Pignon Blanc et le Chemin des coches beanes

Réservation conseillée

accueil@lamenitre.fr +33 2 41 45 63 63

