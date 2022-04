PLANTATION D’UNE VIGNE : ASSOCIATION VIGNES ET PATRIMOINE DU MONT-GLONNE Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

L'association Vignes et Patrimoine du Mont-Glonne organisera la plantation d'une vigne de 2500 plans, les samedi 30 avril et dimanche 1er mai de 9h à 17h. Des plans ont été réservés en 2020 et l'association invite tous les souscripteurs à venir en famille planter eux-mêmes leurs futurs ceps, aidé de professionnels. Parmi les contributeurs figurent des habitants de Saint-Florent-le-Vieil, ainsi que des personnes vivant dans de nombreux départements français, des pays européens, l'Indonésie et le Canada. Ces dernières ont adhéré pour avoir une racine dans leur terre natale ou pour que leur enfants et petits-enfants conservent une trace de leurs origines. Pour d'autres, c'est aussi l'occasion de pour marcher dans les pas de Julien Gracq. Durant ces deux jours, il sera possible de se restaurer sur place et de participer à une animation sur le travail de la vigne et ses techniques. Ainsi, l'ancienne vigne de Julien Gracq sera ouverte à tous, ne serait-ce que pour une simple balade.

