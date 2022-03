Plantation du Tilleul Courcelles Courcelles Catégories d’évènement: Courcelles

Courcelles Territoire-de-Belfort Courcelles Afin de célébrer le Centenaire du Département, la commune de Courcelles plantera un tilleul accompagné d’une plaque commémorative sur un terrain communal à l’entrée du village. Ce geste fera perdurer l’événement historique que sont les 100 ans du Département du Territoire de Belfort. centenaire@territoiredebelfort.fr +33 3 84 90 90 90 https://www.centenaire90.fr/evenement/plantation-tilleul/ Afin de célébrer le Centenaire du Département, la commune de Courcelles plantera un tilleul accompagné d’une plaque commémorative sur un terrain communal à l’entrée du village. Ce geste fera perdurer l’événement historique que sont les 100 ans du Département du Territoire de Belfort. Courcelles

