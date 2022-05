Plantation du 10 000ème arbre Petit Jard Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Plantation du 10 000ème arbre Petit Jard, 5 juin 2022, Châlons-en-Champagne. Plantation du 10 000ème arbre

Petit Jard, le dimanche 5 juin à 10:00

À cette occasion, retrouvez une multitude d’animations autour de cet événement : exposition, visites guidées des jardiniers municipaux, ateliers ludiques et balades accompagnées à vélo. Inscription obligatoire pour : – Les balades en vélo – Les visites de l’arboretum – Les ateliers « comment prendre soin… » Le 10 000ème arbre de la ville sera planté durant les Rendez-vous aux Jardins! Petit Jard 21 Boulevard Aristide Briand 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

