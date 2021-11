Saint-Martin-de-Jussac Lieu-dit La Bécarie Haute-Vienne, Saint-Martin-de-Jussac PLANTATION de HAIES MELLIFÈRES et D’ARBRES en AGROFORESTERIE Lieu-dit La Bécarie Saint-Martin-de-Jussac Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Saint-Martin-de-Jussac

PLANTATION de HAIES MELLIFÈRES et D’ARBRES en AGROFORESTERIE Lieu-dit La Bécarie, 10 décembre 2021, Saint-Martin-de-Jussac. PLANTATION de HAIES MELLIFÈRES et D’ARBRES en AGROFORESTERIE

du vendredi 10 décembre au samedi 11 décembre à Lieu-dit La Bécarie

À votre arrivée café, thé offerts. 9h30 – 10h30 Un temps d’échange autour des haies. Quels usages, quels bénéfices pour les agriculteurs, choix d’une haie, établissement d’un dossier de financement à la région pour les agriculteurs et comment planter ! 10h30 – Plantations Tous à vos bèches … 12h30 – Casse-croute Offert par la maison 13h30 – 17h Retour aux plantations En famille ou entre amis, tout le monde est le bienvenue.

Tout public

Deux journées de chantier participatif avec deux objectifs différents : une plantation de haie mellifère et d’arbres en agroforesterie. Lieu-dit La Bécarie 87200 Saint Martin de Jussac Saint-Martin-de-Jussac Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T09:30:00 2021-12-10T17:00:00;2021-12-11T09:30:00 2021-12-11T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Saint-Martin-de-Jussac Autres Lieu Lieu-dit La Bécarie Adresse 87200 Saint Martin de Jussac Ville Saint-Martin-de-Jussac lieuville Lieu-dit La Bécarie Saint-Martin-de-Jussac