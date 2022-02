Plantation de haies à La Ferme de Belleprade Champnétery Champnétery, 17 février 2022, ChampnéteryChampnétery.

Rdv à 9h30 à la ferme de Belleprade. Pour organiser au mieux la journée et prévenir d’un éventuel report (intempéries), merci d’indiquer votre présence et le nombre de personnes. Rens./Résa. : laura.taysse@lpo.fr ou 06 20 82 93 68

La LPO Limousin accompagne 9 agriculteurs du territoire Pays Monts et Barrages, dans leurs projets de plantation de haies. Les objectifs sont divers (implantation de haies fourragères, haies brise-vent, stabilisation du sol, restauration des corridors écologiques, etc..). Les chantiers sont tous participatifs donc vous êtes toutes et tous les bienvenus. Au total, 600 m de haies sont à planter. Rejoignez-nous muni de pelles, gants, bottes, et partageons un repas à midi. Tout cela dans la convivialité et dans le but de voir se concrétiser de beaux projets.

