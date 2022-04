Plantation d’« incroyables comestibles » Parking du champ Luneau Semoy Catégories d’évènement: Loiret

Parking du champ Luneau, le samedi 14 mai à 10:30

Plantation/arrosage dans les bacs de jardinage des « Incroyables Comestibles » avec l’association Semoy, ville en transition. L’occasion également de voir pousser le plaqueminier, le figuier, le néflier et le noisetier plantés cet hiver par l’équipe espace vert de la commune !

Gratuit

Pour du « comestible » partout où c’est possible ! Parking du champ Luneau 107 rue du Champ Luneau Semoy Loiret

2022-05-14T10:30:00 2022-05-14T12:30:00

