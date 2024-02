Plantation 10 000 arbres Marlenheim, samedi 23 mars 2024.

Plantation 10 000 arbres Marlenheim Bas-Rhin

Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt portée par la Fédération des Promoteurs Immobiliers du Grand Est, la Ville de Marlenheim, aux côtés de la

Ville de Haguenau, a été retenue pour aménager sur son foncier une forêt urbaine de 10 000 arbres.

Tous les Marilégiens, petits et grands, sont invités à prendre part à cette action participative en faveur de l’environnement et du cadre de vie de la

commune.

Ainsi, rendez-vous le samedi 23 mars prochain entre 10h00 et 16h30 sur le site de l’ancien parc à cigognes, à proximité de l’étang de pêche. Il est

conseillé de venir équipé en fonction de la météo et de se munir de gants et d’un plantoir. Pour les personnes ne disposant pas de matériel, des outils pourront leur être fournis.

Cette plantation, inspirée de la méthode Miyawaki, aura plusieurs objectifs, à savoir :

• promouvoir la régénération de terrains inutilisés en zone urbaine et périurbaine,

• la protection du climat, en permettant à la forêt naissante de servir de puits de carbone naturel et offrir des refuges à la biodiversité,

• la sensibilisation environnementale et l’éducation, particulièrement des jeunes générations, sur l’importance des forêts en leur donnant une vision d’avenir.

Ensemble faisons de cette plantation, une célébration de notre engagement envers un avenir plus vert ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est

