Festival international de la musique des Plantes Plantarium Gaujacq, 13 août 2023, Gaujacq.

Gaujacq,Landes

Entendre le son des végétaux ne laisse jamais indifférent.

Nous nous spécialisons dans la phyto neurologie depuis 2012, autrement dit, nous étudions l’aspect cognitif des végétaux. C’est si vrai que nous avons l’appui de 10 chercheurs dont des spécialistes des universités de Strasbourg, Paris, Fribourg…

Pendant ce festival, vous pourrez participer à des conférences de scientifiques, des concerts de plantes, des tables rondes, des musiciens jouant avec des plantes, des ateliers de musique pour les enfants avec une soirée musicale 100 % végétale.

Restauration bio, tout en plantes !.

2023-08-13 à ; fin : 2023-08-16 . EUR.

Plantarium

Gaujacq 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



Hearing the sound of plants never fails.

We specialize in phyto neurology since 2012, in other words, we study the cognitive aspect of plants. This is so true that we have the support of 10 researchers including specialists from the universities of Strasbourg, Paris, Freiburg…

During this festival, you will be able to participate in conferences of scientists, concerts of plants, round tables, musicians playing with plants, music workshops for children with a musical evening 100% plant.

Organic catering, all in plants!

Escuchar el sonido de las plantas nunca deja indiferente.

Desde 2012 nos hemos especializado en fito-neurología, es decir, estudiamos el aspecto cognitivo de las plantas. Tanto es así que contamos con el apoyo de 10 investigadores, entre ellos especialistas de las universidades de Estrasburgo, París, Friburgo…

Durante el festival, podrá participar en conferencias de científicos, conciertos de plantas, mesas redondas, músicos tocando con plantas, talleres musicales para niños y una velada musical 100% vegetal.

Restauración ecológica, ¡todo en plantas!

Den Klang von Pflanzen zu hören, lässt einen nie gleichgültig.

Seit 2012 spezialisieren wir uns auf Phyto-Neurologie, d. h. wir untersuchen den kognitiven Aspekt von Pflanzen. Das ist so wahr, dass wir die Unterstützung von 10 Forschern haben, darunter Spezialisten der Universitäten Straßburg, Paris, Freiburg…

Während dieses Festivals können Sie an Vorträgen von Wissenschaftlern, Pflanzenkonzerten, runden Tischen, Musikern, die mit Pflanzen spielen, Musikworkshops für Kinder mit einem Musikabend teilnehmen, der zu 100 % aus Pflanzen besteht.

Biologische Verpflegung, alles aus Pflanzen!

Mise à jour le 2023-06-23 par Landes Chalosse