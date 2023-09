Plans sur la Comète @Panic Room #2 Panic Room Paris, 6 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 06 octobre 2023

de 22h00 à 05h00

.Public adolescents adultes. gratuit

C’est bientôt l’automne. On prend les mêmes et on recommence !

Plans sur la Comète revient sous le plafond de LED le plus sexy du 11ème arrondissement pour 7 heures de bagarre cosmique : expect acid house, progressive trance, techno, electropunk, retro trance, latin club, bass music & more.

Pour l’occasion on invite la solaire Vanroose, fondatrice du festival Canopus et membre du collectif Grand Ecart pour un set acid house / progressive trance qui donne le vertige et vous rappellera les insolations de cet été. Déclarations d’amour aux années 90, ses sets synthétisent des influences rétro avec une vision de la fête moderne qui auraient tout à fait leur place sur une release de Bonzaï Records

Pas de répit pour le Panic Room qui va se noyer dans les lignes d’acid et les synthés magiques du cosmic PSLC ghettoblaster

Panic Room 101 Rue Amelot 75011 Paris

