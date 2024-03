PLANS CULTURELS DE LA MJC Place Gabriel Rouy Bagnères-de-Luchon, samedi 1 juin 2024.

PLANS CULTURELS DE LA MJC Place Gabriel Rouy Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Théâtre de rue, univers poétique et sans parole

« iSi et Là » par le duo clownesque et musical de la Cie i.Si.

Mr iSi incarne une autorité maladroite et s’imagine descendre d’une famille de haute lignée. Il est nomade et cherche un lieu de vie rien que pour lui, seul. Il emmène avec lui ses malles et toute sa vie… et on découvre peu à peu son compagnon de route, bien rangé ! Mr Là, incrédule, soumit et aimant, ne tient pas en place, tout est prétexte à jouer. iSi et Là nous plongent dans une journée presque ordinaire où s’invite le pouvoir, l’envie, la cruauté, les mesquineries, l’amour et la complicité. Un duo sensible accompagné d’un répertoire musical pour accordéon, piano pour enfants et scie musicale. Un jeu burlesque fin et poétique à vivre en famille, entre ami.e.s.

Solution de repli en cas de pluie à l’école primaire Les Isards

Conseillé à partir de 7 ans Durée 50mn Entrée participation libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 18:00:00

fin : 2024-06-01 19:00:00

Place Gabriel Rouy PLACE DU MARCHÉ

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

