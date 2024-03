PLANS CULTURELS DE LA MJC Place Gabriel Rouy Bagnères-de-Luchon, samedi 6 avril 2024.

PLANS CULTURELS DE LA MJC Place Gabriel Rouy Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Spectacle Arts de la Rue Théâtre immersif clownesque avec la Compagnie Les Copines de Serge

Inauguration fantasque et décalée « La grande adhésion » Spectacle conseillé à partir de 8 ans durée 1h15 Entrée à participation libre (si pluie repli à la salle Henri Pac) « Comédie délirante, une délectable histoire de collègues et de non-dits, un burn-out burlesque collectif et un combat sans réserve contre le défaitisme. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06

Place Gabriel Rouy PLACE DU MARCHÉ

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

