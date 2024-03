Plans Cultes : Ghost in the Shell et Paprika LES 400 COUPS Angers, mardi 12 mars 2024.

Début : 2024-03-12T20:00:00+01:00 – 2024-03-12T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-12T23:30:00+01:00 – 2024-03-13T01:30:00+01:00

GHOST IN THE SHELL

de Mamoru Oshii

Film d’animation

JAPON – 1995 – 1h23 – VOST

Dans un Japon futuriste régi par l’Internet, le major Motoko Kusunagi, une femme cyborg ultra-perfectionnée, est hantée par des interrogations ontologiques. Elle appartient, malgré elle, à une cyber-police musclée dotée de moyens quasi-illimités pour lutter contre le crime informatique.

Le jour où sa section retrouve la trace du ‘Puppet Master’, un hacker mystérieux et légendaire dont l’identité reste totalement inconnue, la jeune femme se met en tète de pénétrer le corps de celui-ci et d’en analyser le ghost (élément indéfinissable de la conscience, apparenté à l’âme) dans l’espoir d’y trouver les réponses à ses propres questions existentielles…

PAPRIKA

de Satoshi Kon

Film d’animation

JAPON – 2005 – 1h30 – VOST

Dans le futur, un nouveau traitement psychothérapeutique nommé PT a été inventé. Grâce à une machine, le DC Mini, il est possible de rentrer dans les rêves des patients, et de les enregistrer afin de sonder les tréfonds de la pensée et de l’inconscient.

Alors que le processus est toujours dans sa phase de test, l’un des prototypes du DC Mini est volé, créant un vent de panique au sein des scientifiques ayant développé cette petite révolution. Dans de mauvaises mains, une telle invention pourrait effectivement avoir des résultats dévastateurs.

Le Dr. Atsuko Chiba, collègue de l’inventeur du DC Mini, le Dr. Tokita, décide, sous l’apparence de sa délurée alter-ego Paprika, de s’aventurer dans le monde des rêves pour découvrir qui s’est emparé du DC Mini et pour quelle raison. Elle découvre que l’assistant du Dr. Tokita, Himuro, a disparu…

LES 400 COUPS 12 RUE CLAVEAU Angers Angers 49051 Maine-et-Loire Pays de la Loire

LES 400 COUPS Ghost in the Shell