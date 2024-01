PLANQUEZ VOS SAINTS – PLANQUEZ VOS SAINTS NOUS NE SOMMES PAS DES ANGES THEATRE RONNY COUTTEURE Fretin, samedi 25 mai 2024.

Quand arrive le week-end de la Toussaint et qu’il n’y a plus personne pour garder le purgatoire, c’est la panique totale !C’est la Toussaint et Dieu et Satan décident de s’offrir un peu de vacances. Conduits par Saint-Pierre, il ne reste personne pour garder le Purgatoire !Mais pour quelques heures sans gardien, ce serait bien le Diable si des âmes débarquaient, non ?Et pourtant… Une blonde hystérique et un braqueur prétentieux parviennent à se retrouver pris au piège entre l’Enfer et le Paradis !Avec une avalanche de rires, de quiproquos et de situations plus rocambolesques les unes que les autres, embarquez pour un voyage humoristique de la Terre vers le Ciel ou, pour les moins sages, de la Terre vers les plaisirs de l’Enfer !

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE RONNY COUTTEURE 1, RUE LÉON GAMBETTA 59273 Fretin 59