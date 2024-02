Planning for the Emergence of Urban Air Mobility at Aviation Facilities ENAC Alumni Toulouse, mercredi 28 février 2024.

Planning for the Emergence of Urban Air Mobility at Aviation Facilities ENAC Alumni Toulouse Mercredi 28 février, 19h00

Urban Air Mobility (UAM) est une approche émergente en matière de transport qui a le potentiel de transformer de manière significative les systèmes de transport.

Comprendre les impacts et les opportunités de l’UAM pour les aéroports est crucial pour se préparer de manière proactive à l’intégration de cette technologie, relever les défis et saisir les avantages que l’UAM peut offrir.

TRB organise un webinaire (en anglais) le mercredi 28 février (from 1:00 PM to 2:30 PM Eastern) qui fournira aux praticiens de l’industrie aéroportuaire une compréhension complète de l’industrie émergente de l’UAM, des impacts potentiels et des opportunités pour les aéroports. Les présentateurs partageront des informations précieuses et exploreront les avantages et les considérations dans la mise en œuvre des services UAM pour des opérations sûres et efficaces.

Ce webinaire est basé sur le rapport de recherche ACRP Research Report 243: Urban Air Mobility: An Airport Perspective and ACRP Research Report 236: Preparing Your Airport for Electric Aircraft and Hydrogen Technologies.

La participation à ce webinaire est gratuite. L’inscription est obligatoire.

