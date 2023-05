Groupe de parole planning familial varois, 11 mai 2023, Toulon.

Groupe de parole Jeudi 11 mai, 18h30 planning familial varois sur inscription

Dans le cadre du Réseau LGBTQIA+ du Var, plusieurs associations organisent des groupes de paroles, qui auront des thématiques différentes à chaque fois.

Le premier aura lieu jeudi 11 mai 2023 de 18h30 à 20h au Planning Familial Varois à Toulon et sera animé par les associations de l’AVEF et de Trans-mission Var.

La thématique portera sur la transidentité et s’adressera aux parents ou proches de personnes en parcours de transition.

Pour participer inscrivez-vous en envoyant un mail à cette adresse : reseaulgbtvar@gmail.com

planning familial varois 5 avenue colbert, toulon Toulon 83081 Haute Ville Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « reseaulgbtvar@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:reseaulgbtvar@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T18:30:00+02:00 – 2023-05-11T20:00:00+02:00

groupes de parole parentialité

canva