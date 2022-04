Planning d’avril à juin de la Boit’J Cugnaux, 1 avril 2022, .

Planning d’avril à juin de la Boit’J

du vendredi 1 avril au jeudi 30 juin à Cugnaux

L’équipe jeunesse a préparé une programmation riche en activités et sorties avec les beaux jours à venir. Tu as entre 11 et 25 ans et tu souhaites venir à la Boit’J ? Retrouve ci-dessous le planning pour les animations des mercredis, les week-ends de ce trimestre ainsi que les vacances scolaires de printemps. Pour t’inscrire au service Jeunesse, remplis le document d’inscription du Guichet Unique (2021-2022) et fournis les documents nécessaires. Pour venir à la Boit’J, remplis la fiche d’inscription Boit’J et signe le règlement intérieur.

L’équipe jeunesse a préparé une programmation riche en activités et sorties avec les beaux jours à venir. Tu as entre 11 et 25 ans et tu souhaites venir à la Boit’J ? Retrouve […]

Cugnaux Cugnaux , Cugnaux



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T02:00:00 2022-04-01T01:59:00;2022-04-02T02:00:00 2022-04-02T01:59:00;2022-04-03T02:00:00 2022-04-03T01:59:00;2022-04-04T02:00:00 2022-04-04T01:59:00;2022-04-05T02:00:00 2022-04-05T01:59:00;2022-04-06T02:00:00 2022-04-06T01:59:00;2022-04-07T02:00:00 2022-04-07T01:59:00;2022-04-08T02:00:00 2022-04-08T01:59:00;2022-04-09T02:00:00 2022-04-09T01:59:00;2022-04-10T02:00:00 2022-04-10T01:59:00;2022-04-11T02:00:00 2022-04-11T01:59:00;2022-04-12T02:00:00 2022-04-12T01:59:00;2022-04-13T02:00:00 2022-04-13T01:59:00;2022-04-14T02:00:00 2022-04-14T01:59:00;2022-04-15T02:00:00 2022-04-15T01:59:00;2022-04-16T02:00:00 2022-04-16T01:59:00;2022-04-17T02:00:00 2022-04-17T01:59:00;2022-04-18T02:00:00 2022-04-18T01:59:00;2022-04-19T02:00:00 2022-04-19T01:59:00;2022-04-20T02:00:00 2022-04-20T01:59:00;2022-04-21T02:00:00 2022-04-21T01:59:00;2022-04-22T02:00:00 2022-04-22T01:59:00;2022-04-23T02:00:00 2022-04-23T01:59:00;2022-04-24T02:00:00 2022-04-24T01:59:00;2022-04-25T02:00:00 2022-04-25T01:59:00;2022-04-26T02:00:00 2022-04-26T01:59:00;2022-04-27T02:00:00 2022-04-27T01:59:00;2022-04-28T02:00:00 2022-04-28T01:59:00;2022-04-29T02:00:00 2022-04-29T01:59:00;2022-04-30T02:00:00 2022-04-30T01:59:00;2022-05-01T02:00:00 2022-05-01T01:59:00;2022-05-02T02:00:00 2022-05-02T01:59:00;2022-05-03T02:00:00 2022-05-03T01:59:00;2022-05-04T02:00:00 2022-05-04T01:59:00;2022-05-05T02:00:00 2022-05-05T01:59:00;2022-05-06T02:00:00 2022-05-06T01:59:00;2022-05-07T02:00:00 2022-05-07T01:59:00;2022-05-08T02:00:00 2022-05-08T01:59:00;2022-05-09T02:00:00 2022-05-09T01:59:00;2022-05-10T02:00:00 2022-05-10T01:59:00;2022-05-11T02:00:00 2022-05-11T01:59:00;2022-05-12T02:00:00 2022-05-12T01:59:00;2022-05-13T02:00:00 2022-05-13T01:59:00;2022-05-14T02:00:00 2022-05-14T01:59:00;2022-05-15T02:00:00 2022-05-15T01:59:00;2022-05-16T02:00:00 2022-05-16T01:59:00;2022-05-17T02:00:00 2022-05-17T01:59:00;2022-05-18T02:00:00 2022-05-18T01:59:00;2022-05-19T02:00:00 2022-05-19T01:59:00;2022-05-20T02:00:00 2022-05-20T01:59:00;2022-05-21T02:00:00 2022-05-21T01:59:00;2022-05-22T02:00:00 2022-05-22T01:59:00;2022-05-23T02:00:00 2022-05-23T01:59:00;2022-05-24T02:00:00 2022-05-24T01:59:00;2022-05-25T02:00:00 2022-05-25T01:59:00;2022-05-26T02:00:00 2022-05-26T01:59:00;2022-05-27T02:00:00 2022-05-27T01:59:00;2022-05-28T02:00:00 2022-05-28T01:59:00;2022-05-29T02:00:00 2022-05-29T01:59:00;2022-05-30T02:00:00 2022-05-30T01:59:00;2022-05-31T02:00:00 2022-05-31T01:59:00;2022-06-01T02:00:00 2022-06-01T01:59:00;2022-06-02T02:00:00 2022-06-02T01:59:00;2022-06-03T02:00:00 2022-06-03T01:59:00;2022-06-04T02:00:00 2022-06-04T01:59:00;2022-06-05T02:00:00 2022-06-05T01:59:00;2022-06-06T02:00:00 2022-06-06T01:59:00;2022-06-07T02:00:00 2022-06-07T01:59:00;2022-06-08T02:00:00 2022-06-08T01:59:00;2022-06-09T02:00:00 2022-06-09T01:59:00;2022-06-10T02:00:00 2022-06-10T01:59:00;2022-06-11T02:00:00 2022-06-11T01:59:00;2022-06-12T02:00:00 2022-06-12T01:59:00;2022-06-13T02:00:00 2022-06-13T01:59:00;2022-06-14T02:00:00 2022-06-14T01:59:00;2022-06-15T02:00:00 2022-06-15T01:59:00;2022-06-16T02:00:00 2022-06-16T01:59:00;2022-06-17T02:00:00 2022-06-17T01:59:00;2022-06-18T02:00:00 2022-06-18T01:59:00;2022-06-19T02:00:00 2022-06-19T01:59:00;2022-06-20T02:00:00 2022-06-20T01:59:00;2022-06-21T02:00:00 2022-06-21T01:59:00;2022-06-22T02:00:00 2022-06-22T01:59:00;2022-06-23T02:00:00 2022-06-23T01:59:00;2022-06-24T02:00:00 2022-06-24T01:59:00;2022-06-25T02:00:00 2022-06-25T01:59:00;2022-06-26T02:00:00 2022-06-26T01:59:00;2022-06-27T02:00:00 2022-06-27T01:59:00;2022-06-28T02:00:00 2022-06-28T01:59:00;2022-06-29T02:00:00 2022-06-29T01:59:00;2022-06-30T02:00:00 2022-06-30T01:59:00