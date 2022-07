Planning d’activité de Nature Trip Jura – du 10 au 16 juillet 2022 Saint-Amour Saint-Amour Catégories d’évènement: Jura

Saint-Amour

Planning d’activité de Nature Trip Jura – du 10 au 16 juillet 2022 Saint-Amour, 10 juillet 2022, Saint-Amour. Planning d’activité de Nature Trip Jura – du 10 au 16 juillet 2022

Saint-Amour Jura

2022-07-10 – 2022-07-15 Saint-Amour

Jura Saint-Amour – Vendredi 15 juillet : spéléo – Nevy sur Seille – dès 7 ans – rdv 9h

– Vendredi 15 juillet : spéléo – Nevy sur Seille – dès 7 ans – rdv 14h D’autres sorties sont possibles, n’hésitez pas à me contacter !

Benjamin VINCENT naturetripjura@outlook.fr / 06 88 32 04 10 naturetripjura@outlook.fr https://naturetripjura.com/ – Vendredi 15 juillet : spéléo – Nevy sur Seille – dès 7 ans – rdv 9h

– Vendredi 15 juillet : spéléo – Nevy sur Seille – dès 7 ans – rdv 14h D’autres sorties sont possibles, n’hésitez pas à me contacter !

Benjamin VINCENT naturetripjura@outlook.fr / 06 88 32 04 10 Saint-Amour

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Saint-Amour Autres Lieu Saint-Amour Adresse Saint-Amour Jura Ville Saint-Amour lieuville Saint-Amour Departement Jura

Saint-Amour Saint-Amour Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-amour/

Planning d’activité de Nature Trip Jura – du 10 au 16 juillet 2022 Saint-Amour 2022-07-10 was last modified: by Planning d’activité de Nature Trip Jura – du 10 au 16 juillet 2022 Saint-Amour Saint-Amour 10 juillet 2022 Saint-Amour, Jura

Saint-Amour Jura