« PLANK », COMPAGNIE TOUT POSSIBLE (THÉÂTRE, JONGLERIE), 11 août 2022, . « PLANK », COMPAGNIE TOUT POSSIBLE (THÉÂTRE, JONGLERIE)

2022-08-11 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-11 19:45:00 19:45:00 Yves et Judith sont voisin et voisine. Il et elle ne se connaissent pas, ne se voient pas, mais à travers les murs qui les séparent, dans leur heureuse solitude, commence une étonnante relation. Tantôt ami.es, tantôt ennemi.es juré.es, il et elle apprennent à cohabiter tout en veillant à conserver leur intimité, leurs secrets.

L’histoire commence par l’impossible tranquillité, par le bruit inévitable du grincement de parquets et où marcher sur la pointe des pieds ne suffit pas à s’effacer. Dans leur dérangement mutuel, il et elle en viennent à exister, à vivre en prenant de plus en plus de place, à en faire trembler les murs et la frontière s’effondre… 6 ans et + / tout public Mise en scène : Thibaut Dichy Malherme

Distribution : Justine Odraskova et Hervé Paugam

Soutien : MJC Léo Lagrange d’Épinal (88),¿Chapêlmêle – Alençon (61),¿Maison Culturelle d’Ath (Belgique),¿Théâtre de l’Unité (25),¿Extrême Jonglerie (13),¿Simone – camp d’entrainement artistique (52),¿Théâtre de Cristal (54), CCOUAC – Cie Azimuts (55) et¿Maison des Jonglages (93) DR dernière mise à jour : 2022-05-07 par

