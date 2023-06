CinéToile sous les étoiles « La brigade » Planioles, 5 août 2023, Planioles.

Planioles,Lot

film de Louis-Julien Petit

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

Durée 1h37.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 . EUR.

Planioles 46100 Lot Occitanie



film by Louis-Julien Petit

Ever since she was a little girl, Cathy has dreamed of running her own restaurant. But at the age of forty, nothing has gone according to plan, and she finds herself forced to accept a job as a canteen worker in a hostel for young migrants. Her dream seems to be slipping away? or is it?

Running time 1h37

película de Louis-Julien Petit

Desde niña, Cathy sueña con tener su propio restaurante. Pero, a los cuarenta años, nada sale según lo previsto y se ve obligada a aceptar un trabajo de comedor en un albergue para jóvenes inmigrantes. Su sueño parece esfumarse… ¿o no?

Duración 1h37

film von Louis-Julien Petit

Seit ihrer Kindheit träumt Cathy davon, ihr eigenes Restaurant zu führen. Doch als sie 40 Jahre alt ist, läuft nichts wie geplant und sie ist gezwungen, eine Stelle als Kantinenkraft in einem Heim für junge Migranten anzunehmen. Ihr Traum scheint in weite Ferne gerückt zu sein… oder doch nicht?

Dauer 1h37

