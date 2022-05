Planette Abeilles et Compagnie fête ses 10 ans Putanges-le-Lac Putanges-le-Lac Catégories d’évènement: 61210

Putanges-le-Lac 61210 Une journée remplie de découvertes suivie de la fête de la musique

– Marché de producteurs locaux

– Atelier ouverture de ruche

– équithérapie

– Quizz

– Spectacle de marionnettes

– Ateliers pour enfants

– Exposition pédagogique

– Marché de producteurs locaux

– Atelier ouverture de ruche

– équithérapie

– Quizz

– Spectacle de marionnettes

– Ateliers pour enfants

– Exposition pédagogique

