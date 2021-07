Toulouse Halle aux Grains Haute-Garonne, Toulouse “Planets” Musique cosmique Halle aux Grains Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Concert événement Chaque venue de Jeff Mills est un événement à Toulouse. Le pionnier de la musique techno, originaire de Détroit, revient avec Planets, odyssée électro-symphonique, avec l’Orchestre national du Capitole. Longtemps espérée, enfin exaucée, cette rencontre permet de découvrir le projet d’un artiste fasciné par d’autres univers ! **Christophe Mangou :** direction **Jeff Mills :** Conception, Électronique solo **Sylvain Griotto :** Arrangement, Adaptation orchestrale ### Plus d’infos [Site de l’ONCT ](https://www.toulouse-metropole.fr/missions/culture/onct/saison-2021-2022?oaq%5Bfrom%5D=2022-04-07&oaq%5Bto%5D=2022-04-07&oaq%5Buid%5D=36780158) ![]() ### Infos Pratiques * Les 7 & 8 avril à 20h * Durée : 2h

