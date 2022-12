Planetfolk La Réole, 22 juillet 2023, La Réole La Réole.

Planetfolk

Place Albert Rigoulet Prieuré des Bénédictins La Réole Gironde Prieuré des Bénédictins Place Albert Rigoulet

2023-07-22 – 2023-07-22

Prieuré des Bénédictins Place Albert Rigoulet

La Réole

Gironde

La Réole

12 12 EUR Quand folklore et culture se rencontrent, cela fait toujours bon ménage. Et Lous Réoulès le sait ! Le groupe folklorique de la cité réolaise organisera son habituel PlanetFolk samedi 22 et dimanche 23 juillet 2023, au prieuré des Bénédictins.

Comme le veut la tradition, un événement est organisé chaque année, alternant entre la mise en avant des musiques et danses folkloriques nationales ou internationales.

2023 ne va pas déroger à la règle, on présente le programme pour ces spectacles internationaux (sous réserve de modifications).

Les groupes de Colombie, Ukraine, Irlande, Espagne et Lous Réoulès seront présents sur scène. + de 150 musiciens et danseurs.

Places assises.

Buvette sur place.

Quand folklore et culture se rencontrent, cela fait toujours bon ménage. Et Lous Réoulès le sait ! Le groupe folklorique de la cité réolaise organisera son habituel PlanetFolk samedi 22 et dimanche 23 juillet 2023, au prieuré des Bénédictins.

Comme le veut la tradition, un événement est organisé chaque année, alternant entre la mise en avant des musiques et danses folkloriques nationales ou internationales.

2023 ne va pas déroger à la règle, on présente le programme pour ces spectacles internationaux (sous réserve de modifications).

Les groupes de Colombie, Ukraine, Irlande, Espagne et Lous Réoulès seront présents sur scène. + de 150 musiciens et danseurs.

Places assises.

Buvette sur place.

+33 5 56 61 13 55 LOUS REOULES

Prieuré des Bénédictins Place Albert Rigoulet La Réole

dernière mise à jour : 2022-12-09 par