Planètes 3D au Planétarium

Planètes 3D au Planétarium, 7 mai 2022, . Planètes 3D au Planétarium

2022-05-07 – 2022-05-07 EUR Diffusion en 3D ! Sous le dôme immersif du Planétarium partez pour un voyage dans l’espace en survolant entre autres, les reliefs de Mars, les nuages de Jupiter, les anneaux de Saturne … dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville