Sur l'île de Zanzibar, la mariculture a commencé il y a une dizaine d'années et est devenue un travail plutôt féminin. Aujourd'hui, les zanzibarites récoltent le fruit de leurs efforts et revendiquent une indépendance fièrement acquise. Un vent nouveau de liberté souffle pour les femmes de Zanzibar.

“C’est parce que je suis curieux de nature et passionné par l’image que j’ai choisi de devenir réalisateur de documentaires. Depuis une dizaine d’années, une caméra à l’épaule, je sillonne la planète à la recherche de peuples dont j’aime à raconter l’histoire, la culture, le rapport au monde. Selon moi, la multiplication des médias et leur précipitation provoquent aujourd’hui une information sans suffisamment de distance. C’est la raison pour laquelle je fais du temps de la rencontre, de la réflexion et de l’étude une priorité, en donnant la parole à ceux que l’on a oubliés.” Philippe PRUDENT

Un film de Philippe PRUDENT.

