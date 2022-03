Planète voyage – Peuples du froid Mâcon, 28 mars 2022, Mâcon.

Planète voyage – Peuples du froid MJC héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon

2022-03-28 – 2022-03-28 MJC héritan 24 rue de l’Héritan

Mâcon Saône-et-Loire

EUR 6 9 Au nord-ouest de la Sibérie, dans la péninsule du Yamal, vivent les Nénètses, peuple nomade, éleveurs de rennes. Depuis des siècles, ils suivent leurs troupeaux. Aujourd’hui encore leurs coutumes ancestrales perdurent malgré le géant Gazprom, le réchauffement, les jeunes qui ne reviennent pas forcément dans la toundra après leur scolarité et le manque de femmes qui se fait déjà sentir… Puis au nord de la Mongolie, à la frontière sibérienne, on découvre une terre chamanique où vit le peuple Tsaatan et le lac Khövsgol gelé, perle bleue de la Mongolie, également surnommé le petit Baïkal. A l’ouest de la Mongolie, nous approchons les kazakhs de l’Altaï, éleveurs de yack et aigliers.

Nous atteignons enfin l’Himalaya, Le Zanskar qui se situe au nord de l’Inde, à 3700m d’altitude. En hiver, pendant huit mois, cette région est totalement coupée du reste du monde. Le seul moyen d’accéder à cette vallée, est de marcher entre les gorges sur la rivière.

Encore un périple pour Jacques Decoin : si le froid fait peur à certains, il n’est pas de ceux-là. Ce réalisateur écrivain n’aime rien tant que les grands espaces, la nature, et les peuples qui vivent dans des conditions difficiles. Jacques Ducoin est de la race des aventuriers.

Avec Jacques DUCOIN.

dplanche@mjc-heritanmacon.org +33 3 85 21 91 70

Au nord-ouest de la Sibérie, dans la péninsule du Yamal, vivent les Nénètses, peuple nomade, éleveurs de rennes. Depuis des siècles, ils suivent leurs troupeaux. Aujourd’hui encore leurs coutumes ancestrales perdurent malgré le géant Gazprom, le réchauffement, les jeunes qui ne reviennent pas forcément dans la toundra après leur scolarité et le manque de femmes qui se fait déjà sentir… Puis au nord de la Mongolie, à la frontière sibérienne, on découvre une terre chamanique où vit le peuple Tsaatan et le lac Khövsgol gelé, perle bleue de la Mongolie, également surnommé le petit Baïkal. A l’ouest de la Mongolie, nous approchons les kazakhs de l’Altaï, éleveurs de yack et aigliers.

Nous atteignons enfin l’Himalaya, Le Zanskar qui se situe au nord de l’Inde, à 3700m d’altitude. En hiver, pendant huit mois, cette région est totalement coupée du reste du monde. Le seul moyen d’accéder à cette vallée, est de marcher entre les gorges sur la rivière.

Encore un périple pour Jacques Decoin : si le froid fait peur à certains, il n’est pas de ceux-là. Ce réalisateur écrivain n’aime rien tant que les grands espaces, la nature, et les peuples qui vivent dans des conditions difficiles. Jacques Ducoin est de la race des aventuriers.

Avec Jacques DUCOIN.

MJC héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon

dernière mise à jour : 2022-02-10 par