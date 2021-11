Planète voyage – La turquoise des steppes Mâcon, 28 février 2022, Mâcon.

EUR 6 9 Au coeur de l’Asie centrale, entre steppes et déserts, l’Ouzbékistan renait de ses soixante dix années de soviétisation. Après trois ans de pérestroïka miséreuse où le rationnement fût de rigueur, l’essor économique de ce pays laïc n’a cessé d’être l’objectif national : il brille à nouveau de tous ses éclats, au propre comme au figuré.

Ce reportage n’est pas un cours magistral ni d’histoire, ni d’économie. Notre parcours ouzbèque traverse déserts et steppes pour rencontrer une population joyeuse, fidèle à ses traditions séculaires, respectueuse de ses différences, heureuse de vivre parmi d’élégants vestiges des mythiques Routes de la Soie.

Nous y avons côtoyé le monde passionné et merveilleux de l’artisanat, fouillé coutumes et traditions, rencontré de nombreux francophones, écouté leurs confidences, échangé nos sourires.

Avec Gilles et Danièle HUBERT.

