Dans un monde en perte de repères, des hommes et des femmes ont choisi de quitter les autoroutes surchargées de notre société sclérosée, pour inventer une vie qui qui leur ressemble, une vie proche de la nature et respectueuse de toutes formes du vivant.

Entre modernité et pratiques anciennes, seuls, en famille ou regroupés en collectifs, ils ont fait de leur vie de véritables laboratoires de créativité, toujours plus en accord avec leurs convictions. Respectueux à la fois de l’homme et de son environnement, leur quête de vie s’appelle Autonomie.

En créant leur éco-hameau au coeur des terres québécoises, c’est un pari ambitieux que ses fondateurs ont relevé : celui de prouver qu’une forme d’autonomie est possible sous des latitudes nordiques. Aujourd’hui attaché au principe de résilience, ce hameau d’une quarantaine de personnes expérimente collectivement une vie sans pétrole.

Des témoignages inspirants qui alimentent la nécessaire réflexion autour de notre dépendance aux énergies fossiles

Avec Muriel BARRA

