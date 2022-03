Planète voyage – La Californie Mâcon, 4 avril 2022, Mâcon.

Planète voyage – La Californie MJC héritan 24 Rue de l’Héritan Mâcon

2022-04-04 14:30:00 – 2022-04-04 18:30:00 MJC héritan 24 Rue de l’Héritan

Mâcon Saône-et-Loire

EUR 6 9 Film commenté en direct !

Après avoir parcouru, photographié et filmé, pendant plus de 30 ans les Etats-Unis, Eric Courtade repart à la conquête d’un état mythique, La Californie, d’où, après 6 mois de tournage répartis sur 4 ans, il nous rapporte ce dernier opus de ses aventures américaines pour nous faire partager et vivre les recoins et secrets à travers des images et des lieux surprenants d’un État qui reste l’incarnation même du rêve américain.

Une odyssée captivante menée tambour battant nous entraîne tour à tour des plus grands sites naturels aux symboles de la ruée vers l’or, d’une fabuleuse chevauchée de plus de 500 kms en Harley- Davidson sur la légendaire Route 66 aux villes les plus emblématiques de l’Etat Doré dont San Francisco, la plus européenne des villes américaines. Un festival de coups de coeur et de morceaux choisis qui donnent à ce film le parfum d’une véritable «comédie musicale graphique».

Nous avions accueilli la saison 2019-2020 Eric Courtade pour son très inspiré film sur Venise.

dplanche@mjc-heritanmacon.org +33 9 85 21 91 70

Film commenté en direct !

Après avoir parcouru, photographié et filmé, pendant plus de 30 ans les Etats-Unis, Eric Courtade repart à la conquête d’un état mythique, La Californie, d’où, après 6 mois de tournage répartis sur 4 ans, il nous rapporte ce dernier opus de ses aventures américaines pour nous faire partager et vivre les recoins et secrets à travers des images et des lieux surprenants d’un État qui reste l’incarnation même du rêve américain.

Une odyssée captivante menée tambour battant nous entraîne tour à tour des plus grands sites naturels aux symboles de la ruée vers l’or, d’une fabuleuse chevauchée de plus de 500 kms en Harley- Davidson sur la légendaire Route 66 aux villes les plus emblématiques de l’Etat Doré dont San Francisco, la plus européenne des villes américaines. Un festival de coups de coeur et de morceaux choisis qui donnent à ce film le parfum d’une véritable «comédie musicale graphique».

Nous avions accueilli la saison 2019-2020 Eric Courtade pour son très inspiré film sur Venise.

MJC héritan 24 Rue de l’Héritan Mâcon

dernière mise à jour : 2022-02-10 par