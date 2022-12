Défis solaires à l’école Planète Sciences Occitanie Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Défis solaires à l'école 18 et 25 janvier 2023 Planète Sciences Occitanie

gratuite frais d'adhésion « club » : 25 €

Formation à destination des enseignants sur la thématique de l’énergie solaire handicap moteur mi Planète Sciences Occitanie Parc Technologique du Canal – Bâtiment Marine, Rue Hermès, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Les Défis Solaires à l’école (Cycle 3) permettent de sensibiliser les plus jeunes aux énergies renouvelables et d’aborder les notions de circuits électriques, d’une manière originale et concrète : en construisant de petits véhicules électriques qui utilisent l’énergie solaire pour se mouvoir en ligne droite. Des courses de vitesse et d’endurance sont organisées à la Cité de l’espace à la fin de l’année scolaire.

La formation déclinée sur deux mercredi après-midi vous permet de découvrir le cahier des charges de ce projet et d’apprendre à réaliser un mini-véhicule solaire. Pré-requis; Etre curieux et vouloir mener un projet scolaire

Public; professeurs des écoles de la région Occitanie (cycle 3)

