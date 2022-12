Formation à l’animation « Boum Bot – Niveau 1 » Planète Sciences Occitanie Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Formation à l’animation « Boum Bot – Niveau 1 » Planète Sciences Occitanie, 1 décembre 2022, Ramonville-Saint-Agne. Formation à l’animation « Boum Bot – Niveau 1 » Jeudi 1 décembre, 09h30 Planète Sciences Occitanie

Coût de l’adhésion (20 € – 50% de réduction pour les étudiants et demandeurs d’emploi)

Formation de base à la programmation par bloc d’un robot suiveur de ligne. Planète Sciences Occitanie Parc Technologique du Canal – Bâtiment Marine, Rue Hermès, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Description A travers cette formation, vous concevrez vos programmes par blocs, en toute simplicité. Vous apprendrez à utiliser des outils open source tels que la carte Arduino et le langage Unibot. En fin de formation, vous serez en mesure de programmer et d’animer un suiveur de ligne pour mener à bien cette activité auprès des jeunes. Pré-requis Savoir allumer un PC Public Animateurs, étudiants, enseignants, demandeurs d’emplois, salariés d’autres associations, toutes personnes désireuses de pratiquer la programmation auprès des jeunes à partir de 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T09:30:00+01:00

2022-12-01T18:00:00+01:00 Plascilab

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Planète Sciences Occitanie Adresse Parc Technologique du Canal – Bâtiment Marine, Rue Hermès, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Planète Sciences Occitanie Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne

Planète Sciences Occitanie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

Formation à l’animation « Boum Bot – Niveau 1 » Planète Sciences Occitanie 2022-12-01 was last modified: by Formation à l’animation « Boum Bot – Niveau 1 » Planète Sciences Occitanie Planète Sciences Occitanie 1 décembre 2022 Planète Sciences Occitanie Ramonville-Saint-Agne RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne