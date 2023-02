PLANÈTE SAUVAGE PLANÈTE SAUVAGE, 10 février 2023, PORT ST PERE.

Valable du 10/02 au 26/11/2023 selon calendrier d’ouverture du parc. Gratuit pour les moins de 3 ans Parc unique en France, Planète Sauvage vous fait voyager le temps d’une journée complète à travers 5 univers captivants pour découvrir 1100 animaux de 120 espèces différentes.Parcourez la plus longue Piste Safari de France et découvrez le monde fascinant des grands mammifères ! À travers 15 plaines de plusieurs hectares où les animaux évoluent en semi-liberté, voyagez au plus près de la faune sauvage au volant de votre voiture, ou en Raid 4×4 (camion brousse en option conduit par un guide animalier). Cédez le passage à une girafe, faites un stop pour observer les lions, les rhinocéros ou un troupeau de gnous.Arpentez ensuite, la partie piétonne du parc et découvrez de nombreux animaux de différents continents : L’Afrique au Chemin de Brousse, l’Asie au Le Temple de la Jungle, l’Amérique au Le Sentier des Incas. En plus, le parc propose à ses visiteurs une approche pédagogique du monde marin à travers la présentation de dauphins. Apprenez en plus sur les cétacés et le rôle de nos institutions zoologiques dans la sauvegarde des espèces en milieu naturel ! INFORMATIONS PRATIQUES• Tarif Enfant de 3 à 12 ans• Gratuit pour les moins de 3 ans

PLANÈTE SAUVAGE PORT ST PERE La Chevalerie Loire-Atlantique

