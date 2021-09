Planète Rennes 1 / Campus Santé Campus Santé – Villejean / Agora, 7 septembre 2021, Rennes.

Campus Santé – Villejean / Agora, le mardi 7 septembre à 14:00

Les services universitaires, associations étudiantes et partenaires de l’université se mobilisent. Forum d’informations, géocaching et de nombreuses animations. Profitez de cet événement d’accueil pour rencontrer tous les acteurs de la vie universitaire, passer un moment convivial et retirer votre pack de bienvenue à remplir de cadeaux ! **► Concert d’Elefante** Il était une fois une chanteuse napolitaine, une charmante clarinettiste, un guitariste à sept cordes, un percussionniste dresseur de pandeiros et un super joueur de cavaquinho. Ensemble, ils se sont donnés une mission : explorer et partager la musique brésilienne ! Du Choro à la Samba et à la Bossa Nova, de Cartola à Guinga, Elefante explore tout un siècle d’évolution de ces musiques syncopées et colorées nées à Rio de Janeiro au XIXème siècle. **► DJ Jankev** Jankev propose un mix aux couleurs chaudes et ensoleillées : du latin à l’afro-disco, agrémenté de rare groove et de re-edits électrisants : let’s Dance ! **► Pause Photo** Atelier découverte et réalisations autour du procédé cyanotype. Aucune connaissance technique n’est demandée. **► Pause Sérigraphie** Atelier de sérigraphie participatif afin de faire découvrir cette technique d’impression.

L’événement de rentrée pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiant·e·s et leur faire découvrir les campus

Campus Santé – Villejean / Agora 2 avenue du Professeur Léon Bernard Rennes, 35042 Cédex Rennes Quartiers Nord-Ouest Ille-et-Vilaine



