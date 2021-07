Rennes Le Diapason Ille-et-Vilaine, Rennes Planète Rennes 1 / Campus Beaulieu Le Diapason Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Le Diapason, le mardi 14 septembre à 14:00

Les services universitaires, associations étudiantes et partenaires de l’université se mobilisent. Au programme : forum d’informations, balade géo-coaching et de nombreuses animations. Profitez de cet événement d’accueil pour rencontrer tous les acteurs de la vie universitaire, passer un moment convivial et retirer votre pack de bienvenue à remplir de cadeaux !

Accès libre

L’événement de rentrée pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux étudiant·e·s et leur faire découvrir votre campus Le Diapason Allée Jules Noël 35042 Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-14T14:00:00 2021-09-14T22:00:00

