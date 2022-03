Planète Mars Brasserie Communale, 25 mars 2022, Marseille.

Planète Mars

Brasserie Communale, le vendredi 25 mars à 20:00

La Planète Mars bouillonne. Ses pépites sont sur le feu depuis trop longtemps. On vous prépare un programme saignant pour découvrir la dernière scène émergente RAP à Marseille. Et ça se passe à La Brasserie Communale !! Après un premier tremplin Instagram et plusieurs heures d’écoute en studio, 6 candidat.e.s sont sélectionné.e.s par un jury de professionnels pour investir la Brasserie Communale le temps d’un showcase brûlant. A l’issue de la soirée, l’un.e des 6 artistes deviendra le ou lauréat.e et accèdera à la dernière étape du tremplin Planète Mars : l’intégration de la promo 2022 de La Frappe, dispositif d’accompagnement de @MarsatacAgency et une scène sur l’édition 2022 de Marsatac. On a hâte de vous présenter nos 6 pépites. Rendez-vous sur la page Instagram de @PlanèteMars pour suivre toute l’actu du projet. __________ Jury : Margot Maccario (Marsatac), Tarik Chakor (La Firme) et Marlène Diaz (Jack Honey Music).

Entrée libre

♫TREMPLIN RAP♫

Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T23:00:00