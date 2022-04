Planète jeunes – Journée Olympiades Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Planète jeunes – Journée Olympiades Buis-les-Baronnies, 25 avril 2022, Buis-les-Baronnies. Planète jeunes – Journée Olympiades Les Tuves Complexe sportif Buis-les-Baronnies

2022-04-25 10:30:00 10:30:00 – 2022-04-25 17:00:00 17:00:00 Les Tuves Complexe sportif

Buis-les-Baronnies Drôme EUR 10 14 Journée Olympiades et partage d’idées pour le programme de l’été, pour les jeunes entre 11 et 17 ans organisé dans le cadre du programme Planète Jeunes de la Communauté des Communes. Nombre de place limité. Prévoir eau, pique-nique, tenue de sport. Les Tuves Complexe sportif Buis-les-Baronnies

