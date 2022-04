Planète jeunes – Futsal Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Buis-les-Baronnies Drôme Buis-les-Baronnies EUR 10 14 Futsal au gymnase de Buis-les-Baronnies, pour les jeunes entre 11 et 17 ans organisé dans le cadre du programme Planète Jeunes de la Communauté des Communes. Nombre de place limité. Prévoir eau, pique-nique, chaussures de futsal ou baskets. planete.jeunes@cc-bdp.fr +33 6 43 44 61 82 Place du 19 mars 1962 Gymnase Buis-les-Baronnies

