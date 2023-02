PLANÈTE FÉLIX LE METRONUM, 12 février 2023, Toulouse .

2023-02-12 – 2023-02-12

Les aventures drôles et poétiques du célèbre Félix le Chat, mises en musique avec une inventivité débordante par la bassiste Suzy LeVoid et la flûtiste Leah Gracie, avec force trucs et astuces. Un hommage aux notes très colorées pour un héros à l’origine en noir & blanc (et muet), né de l’imagination d’Otto Messmer et Pat Sullivan voilà plus d’un siècle aux États-Unis.

A partir de 4 ans.

Petits bijoux d’animation à l’humour surréaliste et à l’imagination sans limite, les cinq épisodes présentés lors de ce ciné-concert promettent rires aux éclats et yeux écarquillés !

