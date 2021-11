Planète en jeux Toulouse – Canopé 31, 1 décembre 2021, Toulouse.

Accompagnée de différents partenaires, l’équipe de l’Atelier 31 vous propose **du 8 au 11 décembre** une semaine riche et ludique pour réfléchir ensemble aux manières de sensibiliser, imaginer et créer la société et l’école de demain pour un environnement plus vert et durable. Entre une table ronde, des ateliers de présentation et de démonstration, une exposition sonore, des projections de films et des webinaires, il y en aura pour tous les goûts ! Plusieurs rendez-vous vous attendent ! ### Webinaires **Mercredi 1er décembre de 14h à 15h30** « Conscience écologique, une sensibilisation à travers les jeux et la littérature jeunesse » Public : enseignants du 2nd degré **Mercredi 8 décembre de 14h à 16h** Intervention deClaire Larroque, docteure et maître de conférences en philosophie, fondatrice de l’association « Philo pour enfants » et formatrice pour l’association SEVE autour de l’éthique et l’environnement Tout public ### Table ronde et ateliers pour les enseignants et la communauté éducative **Mercredi 8 décembre 2021 à l’Atelier Canopé 31** De 13h30 à 15h Table ronde « Vers une école verte et durable » Il est possible d’assister à cette table ronde à distance De 15h20 à 17h10 3 sessions d’ateliers tournants parmi les 11 proposés. Le choix des ateliers se fera suite à votre inscription à l’évènement. ### Ateliers pour les scolaires (du CE2 à la 6e) **Jeudi 9 et vendredi 10 décembre 2021** **à l’Atelier Canopé 31** ### Ateliers grand public (parents et enfants) **Samedi 11 décembre 2021 de 10h à 13h** **à l’Atelier Canopé 31** ### Installation vidéo sonore & tactile « Feel the loss » par le Collectif de l’Irrésolu **Du mercredi 8 au samedi 11 décembre 2021** à l’Atelier Canopé 31 [**Télécharger le programme complet de l’évènement**](https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Academies-ateliers/DT_Languedoc-Roussillon_Midi-Pyrenees_LRMP/Academie_Toulouse/Atelier_Canope_31_Toulouse/Planete_en_jeux_prog_global_WEB.pdf)

L’équipe de l’Atelier Canopé 31 propose, du 8 au 11 décembre, une semaine riche et ludique pour imaginer la société et l’école de demain pour un environnement plus vert et durable.

Toulouse – Canopé 31 68 boulevard de Strasbourg – 31000 Toulouse



