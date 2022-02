Planète émancipation Palais de la Porte Dorée, 26 mars 2022, Paris.

Une performance unique mêlant la danse électro et l’univers visuel de la plasticienne Sarah Trouche.

90 heures d’écriture, de création sonore, d’arts plastiques et de danse : Planète émancipation est l’aboutissement d’un travail de résidence au long cours réalisé par l’artiste Sarah Trouche au sein du groupe scolaire Albert Thomas de Champigny-sur-Marne.

Avec les élèves de CM1 et CM2, ainsi que le collectif Winterstory In The Wild Jungle et l’autrice Vanessa Morisset, ils ont travaillé ensemble sur le thème de l’émancipation des assignations sociales et des préjugés.

La plasticienne Sarah Trouche met en scène une performance à forte dimension visuelle, rassemblant 9 danseurs et plus de 80 enfants sur une chorégraphie électro de Brandon Malboneige et une création sonore mixée en direct par DJ Reine. À la façon d’un happening, cette performance unique transforme le Forum du Palais en place publique occupée.

A l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT, le Grand Festival revient pour sa 6e édition du 24 au 27 mars 2022.

Débats, spectacles, rencontres, performances : les artistes prennent la parole et s’engagent contre les discriminations à travers une programmation ouverte à toutes et tous.

