Planète ChampsaurValgo : Atelier numérique collectif à Pont du Fossé

du mardi 5 janvier au mardi 21 décembre à Maison pour tous

Des ateliers collectifs pour débuter et s’améliorer en informatique : gestion des photos, diaporama photos, traitement de texte, audio, boîte mail, clé USB maintenance sauvegarde, sauvegarde, réseaux sociaux… Inscription à l’année à partir de septembre.

L’adhésion annuelle à l’association est obligatoire pour l’inscription : 12€ pour les +18 ans et 5€ pour les -18 ans / Inscription à l’année : 115 €

Atelier collectifs pour débutant à Pont du Fossé Maison pour tous Pont du Fossé, 05 260 Saint-Jean-Saint-Nicolas Saint-Jean-Saint-Nicolas Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires: 2021-01-05T14:30:00 à 2021-12-21T16:00:00 (séances hebdomadaires le mardi de 14h30 à 16h00)

