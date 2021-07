Planète Cenon Rocher de Palmer, 28 août 2021-28 août 2021, Cenon.

Planète Cenon

Rocher de Palmer, le samedi 28 août à 14:00

Planète Cenon, c’est une journée pour réfléchir ensemble et se serrer les coudes autour de diverses questions sociales et philosophiques, dans la joie et la musique ! Au programme des festivités, deux débats – l’un pour se pencher sur le sort des migrants et des libertés fondamentales, l’autre pour faire un bilan, 40 ans après la libération des ondes radio -, des concerts – Faïza Kaddour, Perrine Fifadji, Afro Social Club, Mostafa El Harfi -, un village associatif, des expos, des ateliers d’art plastique et les pitreries poétiques de Kiko le clown pour les enfants. Une grande fête pour toutes et tous, optimiste et bienveillante.

Gratuit. Entrée libre.

La grande fête des solidarités humaines et culturelles de la rive droite !

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



