Planète Bordeaux devient le village de Noël Planète Bordeaux Beychac-et-Caillau, 16 décembre 2023 09:00, Beychac-et-Caillau.

Au menu, un programme festif axé « food, drink and music » pour le plus grand plaisir des amateurs de spectacles, des gourmands et des gourmets.

Sans oublier des animations pour amuser les kids pendant que les parents profitent des dégustations et des ateliers. Et une mine d’idées cadeaux à mettre au pied du sapin pour gâter ses proches en rivalisant d’originalité !

Côté vin, les vignerons proposeront des dégustations sur les deux journées. Ateliers œnologiques, accords mets et vins, shows culinaires et animations cocktails permettront aux amateurs d’apprécier la richesse des saveurs des Bordeaux blanc, Bordeaux moelleux, Bordeaux rosé, Bordeaux clairet, Crémant de Bordeaux, Bordeaux rouge et Bordeaux Supérieur rouge.

Programme des animations

Côté animations, on ne risque pas de s’ennuyer ! Sur le marché de Noël, une trentaine d’artisans et de producteurs attendent les visiteurs mais également :

Food Trucks & vin chaud

Piste de luge gonflable

Séances maquillage

Jeux en bois

Ateliers créatifs

Samedi 16 à 18h30 : le célèbre groupe girondin Madame Rouge fera le show avec un répertoire de reprises pour le moins musclé.

Les deux journées seront clôturées par un très sympathique apéro des producteurs.

Le Village de Noël des AOC Bordeaux & Bordeaux Supérieur

Tout au long du week-end, la Cave de Planète Bordeaux qui regroupe plus de 500 références à prix propriété proposera une offre exclusive : 1 bouteille offerte pour 6 bouteilles achetées !

Samedi 16 & dimanche 17 décembre 2023

Horaires samedi : 10h-23h / dimanche : 11h-19h

Planète Bordeaux 1 route de Pasquina, 33750 Beychac-et-Caillau Beychac-et-Caillau 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:00:00+01:00

2023-12-17T11:00:00+01:00 – 2023-12-17T19:00:00+01:00

Planète Bordeaux