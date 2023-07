Week-end guinguette à Planète Bordeaux (Beychac) Planète Bordeaux Beychac-et-Caillau, 8 juillet 2023, Beychac-et-Caillau.

Le temps d’un week-end, des vignerons vont faire régner l’esprit guinguette à Beychac et Caillau (20 minutes en voiture de Bordeaux).

Au programme : un village « food, drink and chill », avec des animations familiales, des rencontres vigneronnes, des dégustations, des tablées, le tout en musique. Une belle occasion de partager la bonne humeur de nos AOC !

Coté vins : des dégustations seront proposées par les vignerons tout au long de la journée pour découvrir et savourer nos Bordeaux blanc, Bordeaux rosé, Bordeaux clairet, Crémant de Bordeaux, Bordeaux rouge et Bordeaux Supérieur rouge ! Des ateliers œnologiques accords mets et vins ainsi que animations cocktails ponctueront également ce week-end.

Côté restauration : des food trucks vous proposeront de savoureux petits plats et de grandes tablées accueilleront les visiteurs pour le déjeuner/diner ou pour de simples apéros.

Côté animations : ces 2 journées seront rythmées par les mix guinguette d’un DJ vigneron, Nicolas Thérèse du Château Nardique la Gravière. Un concert sera donné le samedi à 19h suivi d’un repas festif et dansant. Un marché de créateurs mettra à l’honneur artisans locaux avec l’association natur’ élément de la commune (textile, cosmétique, bijoux, décoration … ). Rien que du fait-main et mille et une idées de cadeaux ! Grands et petits pourront participer à des olympiades. Des ateliers maquillage et création occuperont les plus petits.

Pour l’occasion, la cave des Bordeaux ouvre ces portes avec une offre exclusive sur ce week-end : 6 bouteilles achetées, 1 offerte. La cave des Bordeaux propose + de 500 références à prix propriété et des conseils très très personnalisés pour découvrir, selon son profil, des vins incontournables, incroyables, informels ou insolites.

Planète Bordeaux 1 route de Pasquina, 33750 Beychac-et-Caillau Beychac-et-Caillau 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine

