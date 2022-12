Le Week-End gourmand de Planète Bordeaux Planète Bordeaux, 17 décembre 2022, Beychac-et-Caillau.

Entrée libre et gratuite de 10h à 19h.

Planète Bordeaux 1 route de Pasquina, 33750 Beychac-et-Caillau Beychac-et-Caillau 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le syndicat des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur organise un week-end gourmand le samedi 17 et dimanche 18 décembre prochain pour permettre aux visiteurs et aux locaux de venir découvrir nos vignerons, nos producteurs et nos artisans et privilégier des belles spécialités de la région !

Au programme, un marché de Noël de producteurs et d’artisans locaux, des ateliers oenologiques, des démonstrations culinaires, des créations de cocktails de noël, des animations pour les enfants… Des vignerons animeront des ateliers de dégustations toute la journée pour partager avec vous leur passion !

Pour les enfants, plusieurs activités leurs seront dédiées notamment des ateliers maquillages et de décorations de Noël, mais également des jeux géants en bois.

Le Père Noël sera présent chaque jour de 15h à 18h avec une séance photo à 16h30. L’entrée est libre et gratuite de 10h à 19h.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T10:00:00+01:00

2022-12-18T19:00:00+01:00