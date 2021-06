Planète Bordeaux accueille le marché de Beychac-et-Caillau Planète Bordeaux, 19 juin 2021-19 juin 2021, Beychac-et-Caillau.

du samedi 19 juin au samedi 28 août à Planète Bordeaux

Tous les samedis de l’été 2021, le marché municipal de Beychac-et-Caillau s’installe sur le parking de Planète Bordeaux, le Syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur qui regroupe plus de **5 000 viticulteurs**. Clients et visiteurs pourront retrouver tous leurs stands habituels sur le marché (fruits & légumes, viande, crémerie, etc.), mais ils pourront également choisir les vins qui vont ensoleiller leur été. Tous les samedis, des viticulteurs seront présents à tour de rôle sur un stand dédié pour présenter leurs vins au grand public et faire déguster leurs AOC.Bordeaux rouge, Bordeaux blanc, Bordeaux rosé, Bordet clairet et Crémant de Bordeaux : tout un univers de saveurs et d’arômes fruités qui va permettre aux consommateurs de choisir l’accord parfait pour accompagner les menus de l’été. En parallèle, **la cave de Planète Bordeaux sera ouverte** pour permettre aux amateurs des AOC Bordeaux et Bordeaux Supérieur, néophytes ou inconditionnels, d’acheter les crus qu’ils auront appréciés. Une belle opportunité pour les visiteurs de découvrir toute la richesse de notre terroir et de rencontrer des vignerons passionnés à l’origine d’AOC mondialement réputées. **INFORMATIONS PRATIQUES** Marché Municipal de Beychac-et-Caillau Samedi de 8h30 à 13h00 Parking de Planète Bordeaux 1 route de Pasquina 33750 Beychac-et-Caillau

Entrée libre

Tous les samedis de l’été avec des dégustations de vins par des viticulteurs

Planète Bordeaux 1 route de Pasquina, 33750 Beychac-et-Caillau Beychac-et-Caillau Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T09:30:00 2021-06-19T13:00:00;2021-06-26T09:30:00 2021-06-26T13:00:00;2021-07-03T09:30:00 2021-07-03T13:00:00;2021-07-10T09:30:00 2021-07-10T13:00:00;2021-07-17T09:30:00 2021-07-17T13:00:00;2021-07-24T09:30:00 2021-07-24T13:00:00;2021-07-31T09:30:00 2021-07-31T13:00:00;2021-08-07T09:30:00 2021-08-07T13:00:00;2021-08-14T09:30:00 2021-08-14T13:00:00;2021-08-21T09:30:00 2021-08-21T13:00:00;2021-08-28T09:30:00 2021-08-28T13:00:00