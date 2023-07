Circuit : footing culturel Planète Bien-Etre Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Circuit : footing culturel Planète Bien-Etre Rouen, 16 septembre 2023, Rouen. Circuit : footing culturel Samedi 16 septembre, 09h30, 14h00 Planète Bien-Etre Dès 16 ans, circuit du matin en running, durée 1h30, circuit de l’après-midi en marche nordique, durée 2h. Ce circuit d’une dizaine de kilomètres en running ou marche rapide vous permettra, lors des pauses, de retrouver les clochers oubliés de Rouen, qui font écho au surnom de « ville aux cent clochers » de Victor Hugo.

– Running : en petites foulées sur un rythme d’environ 10 km/heure. Les arrêts permettent de récupérer rapidement et de repartir du bon pied !

Sam 16 : 9h30

Durée : 1h30

– Marche rapide : équivalent de la marche nordique mais sans les bâtons. Le tempo est soutenu pour garder l’aspect sportif mais adapté pour un public ne désirant pas courir.

Sam 16 : 14h

Durée : 2h Planète Bien-Etre 13 rue Racine, 76000 Rouen

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

