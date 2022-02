Planète 2 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône La planète des amoureux.

A son origine, « FranDisco », une ville entièrement construite en carton qui se déplace et se nourrit au fil de ses voyages sous forme de résidences d’artistes. Par la suite, les deux artistes-architectes de la ville, Marcel S. et Thierry Van Hasselt découvrent alors l’existence d’un nouvel astre.



Planète 2, c’est également plusieurs journaux de missions qui illustrent un monde utopique dans lesquels les auteurs nous partagent leurs rencontres avec des civilisations d’un autre genre. Les premières images qui arrivent peuvent paraître familières mais prennent vite des formes étranges. Les premiers retours sont souvent déstabilisants.



Le Journal de la mission 3 est édité au printemps 2022 à l’occasion du Festival avec un nouvel équipage embarqué pour l’occasion.



// Les auteurs //

Stéphane De Groef, Thisou, Thierry VanHasselt, Marcel S, Frédéric Coche, Jean Leclercq, Nausicaa Gournay, Eric Lambe, Sarah Albert, Evan Gotmann, Dominique Goblet, Etienne Beck, Zoe Jusseret, Valfret, Joseph Calioni, Paz Boïra, Margot Preham, Margaux Duseigneur, Antoine Marchalot, Remy Pierlot, Doublebob, Fanny Dreyer, Rebecca Moreau Zieba, Irène Gérard, Fanny Michaëlis, Katia Fouquet, Hélène Jeudy, Mathilde Van Gheluwe, Helge Reumann, François de Jonge….



