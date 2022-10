Planétarium : Voyage au coeur des étoiles

Planétarium : Voyage au coeur des étoiles, 13 novembre 2022, . Planétarium : Voyage au coeur des étoiles



2022-11-13 – 2022-11-13 Où naissent les étoiles ? D’où tirent-elles leur énergie phénoménale ? Pourquoi certaines d’entre-elles meurent dans de gigantesques explosions ? Nombre de questions trouvent réponse dans l’observation de l’étoile la mieux connue des astronomes : notre Soleil ! Public : Adulte, ados et enfants à partir de 12 ans.

Réservation conseillée par téléphone. Mieux comprendre la vie et la mort des étoiles, à travers l’étude et l’observation du Soleil planetarium@reims.fr +33 3 26 35 34 70 http://www.reims.fr/culture-patrimoine/le-planetarium-7787.html dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville