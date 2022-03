Planétarium : Vie et mort des étoiles Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Planétarium : Vie et mort des étoiles Reims, 10 avril 2022, Reims.

Planétarium de Reims 49 Avenue du Général de Gaulle

Reims Marne Où naissent les étoiles ? D’où tirent-elles leur énergie phénoménale ? Pourquoi certaines d’entre-elles meurent dans de gigantesques explosions ? Nombre de questions trouvent réponse dans l’observation de l’étoile la mieux connue des astronomes : notre Soleil ! Public : Adulte, ados et enfants à partir de 12 ans

Réservation conseillée par téléphone

